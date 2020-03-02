Кількість хворих на коронавірус у Німеччині з п'ятниці зросла втричі

Кількість хворих на коронавірус у ​​Німеччині станом на ранок понеділка сягнула 150, що втричі більше, ніж минулої п’ятниці.

Про останні дані поінформував на брифінгу в Берліні директор Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація розвивається дуже динамічно. Ми маємо 150 підтверджених лабораторно випадків", - сказав Вілер.

Більшість з них зафіксовані в землі Північний Рейн-Вестфалія – 86 людей.

Загалом охоплені 10 земель. Перший випадок зареєстрований у Берліні.

Головний вірусолог берлінської клініки Шаріте професор Крістіан Дростен зазначив, що це насамперед застуда, яка протікає у досить легкій формі та без виразних симптомів, подекуди навіть без них. "З перебігом захворювання здебільшого немає проблем, з чим проблема є, так це з реакцією суспільства", - додав Дростен.

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан погодився, що в суспільстві панує страх, і запевнив, що держава "має план" щодо пандемії коронавірусу.

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Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світу досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: AA