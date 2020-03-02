Паризький книжковий салон скасували через коронавірус
Про це після останніх заяв французького уряду щодо запобігання поширенню коронавірусу повідомив президент Національного видавничого союзу (SNE https://www.sne.fr/) Вінсент Монтань, інформує Livres Hebdo.
«Ми шкодуємо, що ухвалили рішення про скасування «Паризького книжкового салону - 2020», який мав відбутися з 20 по 23 березня. «Паризький книжковий салон» призначає вам зустріч у 2021 році з новими очікуваннями та новими відкриттями довкола книг та читання», - зазначив він.
Монтань також додав, що ухвалені урядом рішення та запроваджені заходи матимуть суттєвий вплив на ряд літературних подій у Франції цього року. «У випадку форсмажорних ситуацій вирішуємо не ми, а уряд», - сказав президент Національного видавничого союзу.
Як повідомлялося, раніше Франції через побоювання поширення коронавірусу тимчасово закрили для відвідування всесвітньо відомий музей Лувр. У Парижі скасовано столичний легкоатлетичний марафон, що мав відбутися минулої неділі, та останній день Сільськогосподарського салону.
Станом на 2 березня у Франції зафіксовано 130 випадків коронавірусу, двоє людей померли.
Фото: OLIVIER DION