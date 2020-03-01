Лувр тимчасово закрили через коронавірус
Про це повідомляє АР.
«Через епідемію коронавірусу було закрито французький музей Лувр», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники музею дуже занепокоєні з приводу загрози розповсюдження коронавірусу, оскільки Лувр відвідують люди звідусіль.
«Ризик дуже, дуже, дуже великий», - сказав співробітник Лувру і представник профспілки Андре Сакрістін, зазначивши, що не дивлячись на відсутність відомих випадків зараження серед 2300 музейних працівників, «це лише питання часу».
Як зазначає видання, з посиланням на заяву адміністрації Лувру, музей вирішили тимчасово закрити після наради співробітників, присвяченої зусиллям щодо профілактики вірусів.
Рано вранці в неділю бажаючі відвідати музей туристи чекали кілька годин у черзі, перш ніж розійтися.