Папа Римський через застуду пропустить ще один захід

Папа Римський Франциск через застуду не братиме участі у традиційному тижні духовних роздумів під час Великого посту.

Про це повідомляє АР.

«Папа Франциск... скасовує свою участь у тижні духовних роздумів в римському селі через застуду», - йдеться в повідомленні.

Ватикан охарактеризував стан Папи Франциска як «легке нездужання», не даючи жодних подробиць.

83-річний понтифік, який в молодості втратив частину легені через респіраторне захворювання, на цьому тижні вже скасовував кілька офіційних заходів через застуду.

Як зазначає видання, застудився Папа Римський під час загальної тривоги в Італії з приводу спалаху коронавірусу, яка призвела до зараження більше 1100 осіб в країні, в основному в північній Італії.

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