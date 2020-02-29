Папа Римський третій день не з'являється на публіці

Папа Римський Франциск третій день скасовує офіційні заходи через застуду.

Про це повідомляє АР.

"29 лютого Папа Франциск скасовує офіційні заходи третій день поспіль, маючи очевидні симптоми застуди", - йдеться у повідомленні.

Видання зауважує, що за сім років своєї каденції Папа Франциск ніколи не скасовував так багато офіційних заходів.

Папа востаннє з’являвся на публіці 26 лютого. Тоді його турбували кашель та нежить.

Наступного дня він скасував месу з римськими священниками, а 28 лютого не провів зустріч з учасниками конференції у Ватикані, присвяченої штучному інтелекту.

Водночас Папа продовжує працювати зі своєї резиденції у ватиканському готелі Санта-Марта та приймає людей у приватному режимі, повідомляє прес-служба Ватикану.

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