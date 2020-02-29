Глава УГКЦ Святослав подарував Папі Франциску ікону, написану на дошці від ящика для набоїв
Про це повідомляється у Facebook глави УГКЦ.
“Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею. Ікона написана на дошці з-під ящика для набоїв і є символом страждань українського народу внаслідок війни на Сході, преображених в молитву”, - йдеться у повідомленні.
“Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні”, — сказав Глава УГКЦ, даруючи ікону Папі.
Святійший Отець запевнив Блаженнішого Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї. “Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир”, — сказав на завершення Папа Франциск.
Фото: УГКЦ