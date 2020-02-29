Глава УГКЦ Святослав подарував Папі Франциску ікону, написану на дошці від ящика для набоїв

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) подарував Папі Римському Франциску ікону Пресвятої Богородиці, написану на дошці від ящика для набоїв.

Про це повідомляється у Facebook глави УГКЦ.

“Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею. Ікона написана на дошці з-під ящика для набоїв і є символом страждань українського народу внаслідок війни на Сході, преображених в молитву”, - йдеться у повідомленні.

“Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні”, — сказав Глава УГКЦ, даруючи ікону Папі.

Святійший Отець запевнив Блаженнішого Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї. “Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир”, — сказав на завершення Папа Франциск.

Фото: УГКЦ