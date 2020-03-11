Лагард попередила Європу про економічний шок

Президент Європейського центрального банку Крістін Лаґард заявила, що, якщо лідери ЄС не вживатимуть терміново заходів проти спалаху коронавірусу, Європі загрожує великий економічний шок, який можна порівняти зі світовою фінансовою кризою.

Про це повідомляє BloombergQuint з посиланням на свої джерела, адже заява було зроблена не публічно.

"Лаґард сказала керівникам Європейського Союзу під час телефонної конференції пізно у вівторок, що без узгоджених дій Європа "побачить сценарій, який нагадає багатьом із нас про велику фінансову кризу 2008 року", - йдеться у статті.

Але, "заспокоїла" очільниця ЄЦБ, при правильній відповіді "шок, ймовірно, виявиться тимчасовим".

Європейський центробанк планує провести чергове засідання 12 березня та оголосити про свої заходи. Чиновники розглядають усі інструменти, зокрема, заходи щодо забезпечення "наддешевого" фінансування та забезпечення ліквідності та кредитування. Але всі вони будуть дієвими лише в тому випадку, якщо уряди держав підтримають їх за допомогою своїх заходів, які будуть стимулювати банки до кредитування компаній в сегментах, які зазнають негативних наслідків поширення коронавірусу.

Канцлер ФРН Ангела Меркель у середу повідомила на пресконференції в Берліні після консультацій європейських лідерів, що на європейському рівні вже є домовленість про створення інвестиційного фонду у 25 млрд доларів для підтримки постраждалих економік.