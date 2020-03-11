Банківська система України готова до будь-яких шоків — експертка

Банківський сектор України наразі є високоприбутковим та рентабельним, тому досить він стійкий до будь-яких макроекономічних несподіванок.

Про це під час презентації в Укрінформі рейтингу фінансового здоров'я банків сказала виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

"Банківська система на сьогодні перебуває в значно кращому стані, ніж під час кризи 2008 чи 2014 років, і вона є зараз більш готовою до макроекономічних несподіванок", - сказала Коробкова.

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На її думку, готовність банківської системи до будь-яких викликів не виключає того, що деяким банкам все ж знадобиться додаткова докапіталізація.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн. У тому числі банки державного сектору в 2019 році отримали 35,2 млрд грн прибутку, що в 2,4 раза більше, ніж у 2018 році.

Торік із 75 діючих в Україні банків збитковими були лише шість, їхній сукупний збиток становив 0,2 млрд грн.

Фото: nv.ua