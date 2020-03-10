Нацбанк послабив гривню відразу на 39 копійок

Національний банк України на середу, 11 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 39 копійок - до 25,3135 грн за долар проти 24,9215 грн за долар у вівторок.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 25,3135 грн за долар проти 24,9215 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 28,7916 грн проти 28,2336 грн напередодні.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними НБУ, з початку 2020 року офіційний курс гривні до долара США був вищий за 25 грн лише два дні: 3 лютого - 25,0294 грн за долар, 4 лютого - 25,0836 грн за долар.