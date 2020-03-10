Нацбанк послабив гривню відразу на 39 копійок

Нацбанк послабив гривню відразу на 39 копійок

Укрінформ
Національний банк України на середу, 11 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 39 копійок - до 25,3135 грн за долар проти 24,9215 грн за долар у вівторок.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 25,3135 грн за долар проти 24,9215 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 28,7916 грн проти 28,2336 грн напередодні.

Читайте також: Нацбанк продав $250 мільйонів, аби не "розгойдували" гривню

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними НБУ, з початку 2020 року офіційний курс гривні до долара США був вищий за 25 грн лише два дні: 3 лютого - 25,0294 грн за долар, 4 лютого - 25,0836 грн за долар.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-