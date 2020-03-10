Нацбанк продав $250 мільйонів, аби не "розгойдували" гривню

Національний банк з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, 10 березня вийшов із інтервенцією з продажу валюти і станом на 13:00 продав $250 млн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення "розгойдування" курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн дол. США. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і станом на 13:00 продав 250 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

У НБУ наголосили, що зберігають активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися упродовж останнього тижня у зв’язку із погіршенням настроїв учасників ринку в умовах високої невизначеності щодо подальшого поширення коронавірусу світом та підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках. Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон. Ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту. Водночас зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації Уряду упродовж останніх тижнів не є значним.

Читайте також: Євро в обмінниках перетнув позначку у 29 гривень

"Отже, поточна ситуація на українському валютному ринку – і міжбанківському, і готівковому – склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні – на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол. США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року", - підкреслили в НБУ.

Регулятор зазначив, що продовжить слідкувати за ситуацією з поширенням коронавірусу та за станом світових фінансових і товарних ринків і буде за необхідності й надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань. Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності. Гривнева ліквідність наразі становить близько 230 млрд грн, валютна ліквідність - понад 8 млрд дол. США. Таким чином, банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення та бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків. Водночас Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю за потреби.

Читайте також: Гривня різко впала

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у перший тиждень березня, з 2 по 6 березня, придбав на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів США і продав 307,2 млн доларів США.