НБУ з початку березня продав на міжбанку $307 мільйонів

Національний банк України з початку березня придбав на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів США і продав 307,2 млн дол.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Національний банк з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів, при цьому продавши 307,2 млн доларів.

Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку 1,232 млрд доларів, продав – 602,2 млн.

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Як повідомляв Укрінформ, чиста купівля валюти Національним банком України у 2019 році становила 7,9 млрд дол. США. Це найвищий показник за останні 14 років і другий загалом в історії незалежної України.

Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ в 2019 році, купівля валюти Національним банком становила 8462,6 млн дол. США, а продаж - 529,225 млн дол. США.