Міністри відмовилися від премій до кінця року - Шмигаль

“Це політичне рішення, але воно важливе, - міністри відмовилися від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатися за результатами роботи за рік, і тоді ми будемо спільно, в суспільній дискусії приймати рішення, чи заслужили міністри і політики на преміювання”, - сказав глава уряду.

Він пояснив, що міністри отримуватимуть заробітну плату, розмір якої не має перевищувати п’яти середніх заробітних плат по Україні, та визначені законом надбавки.

Шмигаль додав, що також прийнято рішення, згідно з яким надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%.