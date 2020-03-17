Допомоги в евакуації просять понад 3,5 тисячі українців – МЗС

До посольств України з проханнями про допомогу з поверненням в Україну наразі звернулося 3 644 наших співвітчизники.

Про це заявив на брифінгу у вівторок, 17 березня, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні в нас зареєстровано 3 644 наших співвітчизники, які виявили бажання ідентифікувати себе у наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому. Робота з цими людьми ведеться і вони незабаром прибудуть додому», - сказав Божок.

Він також запевнив, що МЗС, Мінінфраструктури і Державна прикордонна служба України вийшли на штатний режим цілодобової взаємодії для організації планового повернення наших співгромадян з-за кордону, тож «паніка з евакуацією скасовується». У цьому контексті дипломат нагадав, що за останню добу вдалося повернути в Україну з-за кордону кілька тисяч українців, і «ця робота продовжується».

Божок також зазначив, що українці, які наразі перебувають на карантині в Єгипті, у плановому порядку повернуть в Україну після його завершення.