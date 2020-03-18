Шмигаль доручив розібратися зі спекулянтами, які встановили “космічні” ціни на перевезення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам обласних державних адміністрацій за участі національної поліції розібратися зі спекулянтами, які в умовах карантину підняли ціни на перевезення людей.

Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головам облджержміністрацій за участі національної поліції проконтролювати ось цей момент спекулятивний, коли зараз ми чуємо, що намагаються нажитися на бажанні людей виїхати та встановлюють космічні ціни, яких у світі не існує, за вивезення. Тому головам ОДА спільно з Нацполіцією сьогодні та завтра, коли ми фактично проводимо евакуацію громадян, які прибули на вокзали, забезпечити правопорядок та спокійні добирання ними додому", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що на місцях обов'язково необхідно вжити заходи щодо забезпечення вивезення людей.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня