Рішення щодо закриття метро не змінюватимуть – Прем'єр

Рішення щодо тимчасового припинення роботи метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі залишиться незмінним.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Британія і Іспанія, які обмежили рух метро, але не припинили його, на сьогодні мають найшвидші темпи зростання хвороби. Це - яскравий приклад того, де були прийняті рішення про не закриття метрополітенів. Тому рішення уряду залишається незмінним, метро має бути закрито", - зазначив Шмигаль.

За його словами, метро є одним із найбільших ризиків для зараження людей на коронавірус.

"Щодня українське метро в трьох містах перевозить близько двох мільйонів громадян. Протягом двох тижнів, якщо не зупинити метро і не спинити цей пасажиропотік, усі два мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності і це буде ціна слабкості й неприйнятого рішення щодо зупинки метро", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19 . Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня. З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.