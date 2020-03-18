Київ хоче запустити “шатли“, які дублюватимуть маршрути метро

У Києві розробляють додаткові маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть маршрути метро.

Про це поінформував генеральний директор комунального підприємства "Київпастранс" Дмитро Левченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у Київпастрансу є маршрути, які перетинають чи дублюють лінії метрополітену. Але зараз ми розробляємо додаткові маршрути, так звані шатли, які курсуватимуть саме по гілці метро з мінімальною кількістю зупинок. Це все в процесі, і вже завтра це буде прийнято спільно з адміністрацією міста", - сказав він.

Левченко зазначив, що у Київпастрансу є додатковий транспорт, але поки його не застосовують, тому що людям на період карантину не варто без нагальної потреби виходити з дому та їздити в громадському транспорті.

Київпастранс та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов’язані з 12 год 18 березня до 3 квітня забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метро.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19. Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня. З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.