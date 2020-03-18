У Києві - переповнений транспорт та черги на зупинках

Вранці 18 березня в громадський транспорт Києва пускали пасажирів без масок і в необмеженій кількості. На зупинках утворились великі черги.

Відео та фото з переповненими автобусами та маршрутками опубліковані на сторінках dtp.kiev.ua Транспорт Києва Клуб Коренного Киевлянина а також на сторінках користувачів у Facebook.

Фото: Ольга Опанасенко

На фото та відео видно, як в переповнений громадський транспорт заходять люди без будь-яких засобів захисту та в необмеженій кількості.

Фото: Los Solomas

Наразі Укрінформ намагається отримати коментар з приводу ситуації в громадському транспорті Києва в правоохоронних органах.

Фото: twitter.com/hochu_dodomu

Водночас генеральний директор Київпастрансу Дмитро Левченко поінформував, що Нацполіція допомагає Київпастрансу контролювати кількість пасажирів у громадському транспорті.

Місто Київ 18 березня 2020.

Щодо обмежень пересування в громадському наземному транспорті.

Нагадаю з 18 березня КМДА ввела обмеження на пересування у вигляді до 10 чоловік і тільки в масках. pic.twitter.com/70sHIJxusD — Олександр Погребиський (@nasia014) March 18, 2020

"Це контролюється водіями та кондукторами, але також ми звернулися до Нацполіції за допомогою.., тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці. Ми бачимо людей, які чекають транспорт на зупинках, але ми намагаємося якось попереджати людей, що є 10 осіб у салоні, і просимо їх дочекатися іншого транспорту", - сказав Левченко.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

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16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19 . Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня. З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.