У Києві - переповнений транспорт та черги на зупинках
Відео та фото з переповненими автобусами та маршрутками опубліковані на сторінках dtp.kiev.ua Транспорт Києва Клуб Коренного Киевлянина а також на сторінках користувачів у Facebook.
На фото та відео видно, як в переповнений громадський транспорт заходять люди без будь-яких засобів захисту та в необмеженій кількості.
Наразі Укрінформ намагається отримати коментар з приводу ситуації в громадському транспорті Києва в правоохоронних органах.
Водночас генеральний директор Київпастрансу Дмитро Левченко поінформував, що Нацполіція допомагає Київпастрансу контролювати кількість пасажирів у громадському транспорті.
Місто Київ 18 березня 2020.— Олександр Погребиський (@nasia014) March 18, 2020
Щодо обмежень пересування в громадському наземному транспорті.
Нагадаю з 18 березня КМДА ввела обмеження на пересування у вигляді до 10 чоловік і тільки в масках. pic.twitter.com/70sHIJxusD
"Це контролюється водіями та кондукторами, але також ми звернулися до Нацполіції за допомогою.., тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці. Ми бачимо людей, які чекають транспорт на зупинках, але ми намагаємося якось попереджати людей, що є 10 осіб у салоні, і просимо їх дочекатися іншого транспорту", - сказав Левченко.
Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.
16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19 . Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.
17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня. З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.
В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.