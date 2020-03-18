Київ скували затори

У Києві 18 березня станом на 9:00 спостерігаються сильні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

У центрі Києва затори утворились біля метро "Театральна", "Університет", "Палац спорту" та "Льва Толстого". Складно проїхати на бульварі Тараса Шевченка та проспектами Перемоги, Валерія Лобановського і Степана Бандери. Також затори утворилися на Набережному шосе і на вулиці Січових стрільців.

Ускладнений рух на вулиці Борщагівській, Вадима Гетьмана та на проспекті Леся Курбаса.

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У напрямку правого берега Києва стоять у заторах Північний міст, міст Метро, міст Патона та Дарницькій міст.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня з 23-ї години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. Попередньо, робота метро буде зупинена до 3 квітня.