У Києві маршрути закритого метро продублюють наземним транспортом

Київпастранс та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов’язані з 12 год 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метро.

Про це йдеться у протоколі засідання постійної комісії КМДА, яка опікується питання запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19. Читайте також: На Київщині з 18 березня призупиняють перевезення пасажирів «Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальному підприємству «Київпастранс», керівникам приватних компаній, які розміщені на території міста Києва з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року: оптимізувати роботу (маршрути) наземного міського громадського транспорту щодо забезпечення дублювання маршрутів міського підземного електротранспорту; забезпечити водіями та пасажирами застосування засобів індивідуального захисту органів дихання», - йдеться в документі.