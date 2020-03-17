На Київщині з 18 березня призупиняють перевезення пасажирів

Автоперевізники Київщини з 18 березня по 3 квітня призупиняють пасажирські перевезення по всій території області.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Асоціація «Автоперевізники Київщини».

«З 18 березня по 3 квітня автоперевізники Київщини зупиняють регулярні та нерегулярному перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні по всій території Київської області», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, перевезення пасажирів призупиняються на виконання доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС Кабінет Міністрів щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.