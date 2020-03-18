"Людей стільки, що вірусу ніде впасти": реакція соцмереж на перший день без метро

Київ, Харків і Дніпро закрили метро на карантин. Як українці добиралися на роботу - в огляді соцмереж.

Ми запитали наших читачів у Твіттері: "Чи вдягаєте маску, коли заходите в транспорт?" Більшість відповіла негативно, а в коментарях нам дорікнули: "А де варіант, що масок немає?"

Чи вдягаєте ви маску, коли заходите у транспорт? — Ukrinform (@UKRINFORM) March 18, 2020

Поки метро закрили, українці звикають до нових реалій. У Києві - пробки з машин на дорогах і пробки з людей на зупинках: