"Людей стільки, що вірусу ніде впасти": реакція соцмереж на перший день без метро

Огляд
Укрінформ
Київ, Харків і Дніпро закрили метро на карантин. Як українці добиралися на роботу - в огляді соцмереж.

Ми запитали наших читачів у Твіттері: "Чи вдягаєте маску, коли заходите в транспорт?" Більшість відповіла негативно, а в коментарях нам дорікнули: "А де варіант, що масок немає?"

Поки метро закрили, українці звикають до нових реалій. У Києві - пробки з машин на дорогах і пробки з людей на зупинках:

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Ми теж:

А так вже Харків живе без метро:

А як ви сьогодні добиралися на работу?

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