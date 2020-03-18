"Людей стільки, що вірусу ніде впасти": реакція соцмереж на перший день без метро
Ми запитали наших читачів у Твіттері: "Чи вдягаєте маску, коли заходите в транспорт?" Більшість відповіла негативно, а в коментарях нам дорікнули: "А де варіант, що масок немає?"
Чи вдягаєте ви маску, коли заходите у транспорт?— Ukrinform (@UKRINFORM) March 18, 2020
Поки метро закрили, українці звикають до нових реалій. У Києві - пробки з машин на дорогах і пробки з людей на зупинках:
Киев— hochu_domoy.ua (@hochu_dodomu) March 18, 2020
Автобусная остановка
Зато в метро не заразятся!!! pic.twitter.com/uklQOEdYJJ
Місто Київ 18 березня 2020.— Олександр Погребиський (@nasia014) March 18, 2020
Щодо обмежень пересування в громадському наземному транспорті.
Нагадаю з 18 березня КМДА ввела обмеження на пересування у вигляді до 10 чоловік і тільки в масках. pic.twitter.com/70sHIJxusD
А так вже Харків живе без метро:
ХАРЬКОВ . КАРАНТИН! МЕТРО закрыто что бы минимизировать контакт людей! Вся наземка ЗАБИТА! Теперь осталось только одному чихнуть в таком тролейбусе!👍🤦♂️🕵️♀️ pic.twitter.com/bL7sOdRaFs— AlexSweden (@AlexSweden85) March 18, 2020
Привет pic.twitter.com/xnWUowj9Cu— Zloy Atoshnik (@Zloy_Atoshnik) March 18, 2020
А як ви сьогодні добиралися на работу?