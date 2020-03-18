Авіарейси, якими сьогодні повертатимуть українців

Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 18 березня.

Про це Мінінфраструктури повідомляє у Facebook.

"Оновлений станом на 10.00 перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 18 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 18 березня будуть виконуватися рейси в українські аеропорти із Єгипту, Великої Британії, ОАЕ, Австрії, Німеччини, Швеції, Болгарії, Литви, Азербайджану, Іспанії, Кіпру.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Станом на ранок 18 березня в світі зафіксовано 198 178 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два - летальні.