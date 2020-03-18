До "Борисполя" сьогодні прибули вже дев’ять міжнародних рейсів з українцями

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 18 березня скасовано всі рейси, а на летовище "Бориспіль" продовжують прибувати українці з-за кордону, яких повертають після закриття повітряного сполучення.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Київ". Зокрема статус "відмінено" зазначається щодо всіх рейсів - як за кордон, так і внутрішніх.

На онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль" зазначається, що прилетіли такі міжнародні рейси: з Шарм-Ель-Шейху (Єгипет) - шість рейсів; з Хургади (Єгипет) - один; з Лондона (Велика Британія) - один; з Пафоса (Кіпр) - один.

Крім того, в "Борисполі" очікується прибуття міжнародних рейсів з Берліну (Німеччина), Мадриду (Іспанія), Хургади (Єгипет) - два рейси, Барселони (Іспанія), Шарджі (ОАЕ), Відня (Австрія), Софія (Болгарія), Шарм-Ель-Шейху (Єгипет) - 15 рейсів, Дубай (ОАЕ) - 4 рейси, Лондона, Алмати (Казахстан), Стокгольма (Швеція), Пхукета ( Таїланд),

Відповідно до інформації на онлайн-табло на 18 березня у "Бориспіль" не заплановано прильоту жодних внутрішніх рейсів.

Також з "Борисполя" заплановані на виліт 18 березня рейсів за кордон у такі міста: Пафос, Барселона, Мадрид, Берлін, Шарджа, Відень, Софія, Дубай (три рейси), Амман (Йорданія), Лондона, Алмати,Стокгольма.

Як раніше повідомлялося, 16, 17 та 18 березня виконуються рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

18 березня о 12:00 в Україні буде припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.