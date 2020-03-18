Аеропорт "Бориспіль" закрив основний термінал

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 18 березня закрив основний термінал D для оптимізації діяльності та у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі аеропорту.

"З метою оптимізації господарської діяльності та зменшення витрат на обслуговування інфраструктури чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення будуть переведені з терміналу D до терміналу F о 00:01 за київським часом 18 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні повідомлення направлені також усім контрагентам та орендарям, які розташовані на території терміналу D Міжнародного аеропорту "Бориспіль", для ухвалення рішення щодо обмеження їхньої функціональної або господарської діяльності.

Адміністрацією ДП МА "Бориспіль" також прийнято рішення про забезпечення життєдіяльності аеропорту мінімально необхідною кількістю працівників: "Чергові та аварійні структурні підрозділи аеропорту будуть задіяні у кількості, необхідній для підтримання належного рівня безпеки міжнародного аеропорту у випадку надзвичайних ситуацій".

Також повідомляється, що задля зменшення витрат аеропорту проводяться заходи щодо безаварійної зупинки об’єктів та окремих систем підприємства із одночасним підвищенням пожежної та техногенної безпеки на об’єктах Міжнародного аеропорту "Бориспіль", що тимчасово призупиняють свою роботу.

"На жаль, результатом обмеженої господарської діяльності аеропорту через припинення регулярного пасажирського авіасполучення стане суттєве зниження доходів підприємства. На час дії обмежувальних заходів частина аеропорту "засинає". Але ми щиро сподіваємось, що світ найближчим часом зможе здолати пандемію Covid-19, і небо над Україною та над "Борисполем" знову заповнять літаки", - додають у Борисполі.

Як повідомлялося, згідно з Розпорядженням Кабінету міністрів від 14 березня 2020 р. № 287-р, Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 17 березня 00:00 за київським часом до 3 квітня 2020 року.

Фото: http://kbp.kiev.ua/