Одеський ринок "7 кілометр" закрився на карантин

Через пандемію коронавірусу Covid-19 закрито на карантин найбільший в Україні і Східній Європі промтоварний ринок "7 кілометр" в Одеській області.

Про припинення прийому відвідувачів повідомляє офіційний веб-сайт ринку.

"Адміністрація промтоварного ринку "7 кілометр" вводить обмеження в роботу ринку. Всі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, в тому числі бюро перепусток і договірний відділ, припиняють прийом відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

У виданому наказі зазначається, що всі суб'єкти господарювання на ринку зобов'язані дотримуватися вимог і порядок роботи в період карантинних заходів, введених постановою Кабміну України.

Згідно з документом, профільні служби ринку здійснюватимуть щоденну посилену дезінфекцію громадських територій промринку. Всі працівники підприємства будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

На оптово-роздрібному промтоварному ринку зайняті близько 60 тисяч осіб, тут є 15 тисяч торгових і складських об'єктів, навколо 8 автостоянок, банківське відділення, пожежна частина, станція швидкої допомоги, 3 медпункти та відділення поліції.