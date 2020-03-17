Харківський ринок "Барабашово" відмовляється закриватися на карантин

ТЦ "Барабашово" продовжує працювати, бо для закриття цього ринку, про що оголосила міська влада, немає юридичних підстав.

Про це кореспонденту Укрінформу розказав керівник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев, посилаючись на юристів ринку.

"Для закриття ринку немає ніяких юридичних підстав, як немає й жодного юридичного документа чи акта на адресу керівництва ринку", - зазначив Зайцев.

За його словами, покупці на ринку є, усі заходи щодо вологого прибірання та дезінфекції торгових приміщень, а також прибирання території виконуються власними силами ринку у рамках плану "Бар"єр", на фінансування якого вже виділено кілька сот тисяч гривень.

"Для співпрацівників та підприємців придбано достатня кількість захисних медичних масок та респіраторів. Громадський порядок забезпечують активісти штабу "STOP-дорога", який створено з метою спротиву будівництву нової траси через територію ринку", - додав Зайцев.

Він наголосив, що серед порушень, знайдених під час перевірки ринку, то офіційно названо тільки відсутність водозабезпечення.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про закриття у Харкові двох торгових об'єктів, у тому числі, ТЦ "Барабашово", де діють 9 тис. торгових місць і де виявлено недотримання санітарних і протиепідемічних норм через відсутність водопостачання.