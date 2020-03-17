За кожен випадок коронавірусу в Харкові відповідатиме Кернес - Президент

За кожний випадок захворювання на коронавірус у Харкові особисто відповідатиме мера міста Геннадій Кернес.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові... не хочу казати про летальні випадки, вірю що там їх не буде - це повністю його зараз відповідальність. А ще, з іншого боку, якщо він буде порушувати закон, то його особисто чекає кримінальна відповідальність",- наголосив глава держави.

Як повідомлялося, у Харкові, за інформацією міського голови Геннадія Кернеса, закриваються театри, кінотеатри, розважальні заклади - однак, школи і дитсадки роботу не припиняють.

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В Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах. Крім того, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо заборони пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Разом із цим заборонено проведення всіх масових заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб.