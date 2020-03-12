В Україні ввели карантин

Із 12 березня в Україні запроваджуються тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на своєму засіданні в середу, повідомляє Урядовий портал.

“Заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні”, - йдеться у повідомленні.

КМУ також запропонував введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу.

Загалом, станом на 11 березня у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 9 березня затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

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10 березня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювались питання протидії поширенню коронавірусу. Участь у ньому взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, профільні міністри, представники силового блоку та голови облдержадміністрацій. Відомства представили свої пропозиції щодо заходів, які необхідно вжити задля протидії поширенню вірусу. Тоді керівники ОДА запевнили, що регіони готові до випадків захворювання. Вже визначені медичні заклади, які можуть бути використані для обсервації у випадку виявлення коронавірусу серед українських громадян. Також зазначалося, що до кінця тижня буде створена комісія, яка здійснюватиме перевірку всіх об’єктів обсервації.