Місця найбільшого скупчення людей дезінфікують раз на годину — Криклій

З метою протидії поширенню коронавірусу на вокзалах здійснюється додаткова санітарна обробка поїздів.

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Проводяться прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, в пасажирських вагонах на шляху прямування та в пунктах обороту, проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшого користування пасажирами не менше ніж 1 раз на годину", - йдеться у повідомленні.

Обмеження щодо роботи громадського транспорту не встановлюються. На пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється температурний скринінг. Запроваджено облік осіб, які в’їжджають з епідемічно небезпечних територій.

"Укрзалізниця" укомплектована засобами індивідуального захисту, підготовлено спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення осіб із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус", - зазначив Криклій.

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Аеропорти працюють у штатному режимі, введено посилений режим поточної дезінфекції. У міжнародних аеропортах виділені приміщення для ізоляторів, проводиться температурний скринінг пасажирів та опитування перед початком прикордонного та митного оформлення міжнародних рейсів.

Також, за словами Криклія, Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров’я пасажирів, які прилітають з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.

Нагадаємо: учора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці вводять превентивні заходи безпеки через загрозу коронавірусу. З 12 березня у Києві буде тимчасово обмежено освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, а також в садочках та у мистецьких й спортивних школах.