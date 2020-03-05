У вагонах Харківського метро проводять дезінфекцію

Усі потяги КП "Харківський метрополітен", які виходять на лінію, під час епідеміологічного сезону проходять повну профілактичну дезінфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Процес прибирання вагонів наочно показали у Салтівському депо. Зокрема, майстер клінінгової компанії "СПО" Юлія Єременко розповіла, що кожен потяг за годину до виходу на лінію обробляють дезінфікуючим засобом, і це займає 20-30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для дезінфекції використовують засіб Disecon Om, який також застосовується під час прибирання у лікарнях і дитсадках. Цим засобом протирають у вагонах усі поверхні - сидіння, поручні, двері і навіть рекламу. Перед цим у вагоні миють підлогу та витирають пил.

"Такі заходи проводяться увесь рік, але під час епідеміологічного сезону концентрацію засобу збільшують", - зазначила Єременко.

За її словами, щодоби у двох потягах проводиться генеральне прибирання, коли миють також стелю і вентиляційні решітки.

Заходи з профілактичної дезінфекції вагонів, уточнили кореспонденту Укрінформу у КП "Харківський метрополітен", застосовуються на всіх лініях підземки. Зараз у Харкові діють три лінії та 30 станції метрополітену.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

Станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

Фото: city.kharkov.ua