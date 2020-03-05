У вагонах Харківського метро проводять дезінфекцію

У вагонах Харківського метро проводять дезінфекцію

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Укрінформ
Усі потяги КП "Харківський метрополітен", які виходять на лінію, під час епідеміологічного сезону проходять повну профілактичну дезінфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Процес прибирання вагонів наочно показали у Салтівському депо. Зокрема, майстер клінінгової компанії "СПО" Юлія Єременко розповіла, що кожен потяг за годину до виходу на лінію обробляють дезінфікуючим засобом, і це займає 20-30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для дезінфекції використовують засіб Disecon Om, який також застосовується під час прибирання у лікарнях і дитсадках. Цим засобом протирають у вагонах усі поверхні - сидіння, поручні, двері і навіть рекламу. Перед цим у вагоні миють підлогу та витирають пил.

"Такі заходи проводяться увесь рік, але під час епідеміологічного сезону концентрацію засобу збільшують", - зазначила Єременко.

За її словами, щодоби у двох потягах проводиться генеральне прибирання, коли миють також стелю і вентиляційні решітки.

Заходи з профілактичної дезінфекції вагонів, уточнили кореспонденту Укрінформу у КП "Харківський метрополітен", застосовуються на всіх лініях підземки. Зараз у Харкові діють три лінії та 30 станції метрополітену.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

Станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

Фото: city.kharkov.ua

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