В Одесі через загрозу коронавірусу двічі на день дезінфікують міський транспорт

У межах профілактичних заходів проти поширення коронавірусу в Одесі посилили контроль за чистотою у міськелектротранспорті.

Трамваї і тролейбуси вже не просто щоденно миють, а двічі на добу дезінфікують знезаражуючим розчином. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Працівники комунального підприємства «Одесміськелектротранс» посилили контроль над обробкою дезинфікуючими речовинами транспортних засобів загального користування на кінцевих зупинках. Заходи проводяться згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "раніше щоденну дезінфекцію проводили на території депо після закінчення вечірньої зміни, а відтепер - ще й під час перезмін".

Як розповів журналістам заступник директора КП «Одесміськелектротранс» Костянтин Кравцов, через кожні 5-6 рейсів до вагонів заходять штатні мийники й обробляють спеціальним дезінфікуючим розчином поручні вагонів, підлогу та перила.

В Одесі дезінфікують міський транспорт / Фото: Одеська міськрада

Як повідомлялося, раніше голова облдержадміністрації Максим Куций заявляв, що медики Одещини готові до можливого прийому та лікування хворих на коронавірус. Головною госпітальною базою стане інфекційна лікарня Одеси. 20 боксів на 65 місць вже готові до лікування пацієнтів. Лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази.

Також розпочато процедуру закупівлі через систему Prozorro 10 тисяч тест-систем на виявлення коронавірусу.