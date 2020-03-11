Київ закриває навчальні заклади на карантин і обмежує масові заходи

Із 12 березня у столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Як заявив у відеозверненні мер Києва Віталій Кличко, зокрема буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитсадках.

"Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо - до кінця березня", - повідомив Кличко.

За його словами, щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів. З 12 березня столична влада запроваджує превентивні заходи в Києві.

"Тимчасово обмежуємо освітній процес та забезпечуємо дистанційне навчання в закладах загальної та вищої освіти. В мистецьких, спортивних школах, у дитячих садочках міста. Обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, інших заходів. Кінотеатри скасують сеанси. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг молах. У торгових центрах - посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі. Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня», - наголосив мер Києва.

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Він також закликав керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти. Громадський транспорт, за словами мера, поки працюватиме в звичному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.

«Друзі! Ніякої паніки! Відповідальна ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, - одразу звертайтеся до лікаря. І будьте уважними до людей похилого віку - вони найуразливіші до коронавірусу. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!», - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що вчора ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у 7 визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».