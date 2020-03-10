Остаточний план боротьби з коронавірусом ухвалять завтра на Кабміні

11 березня на засіданні Кабінету міністрів представлять остаточний план боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це інформує Урядовий портал.

"Остаточний план боротьби з коронавірусом буде ухвалений на засіданні Кабінету Міністрів в середу, 11 березня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 10 березня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювались питання протидії поширенню коронавірусу в Україні. У засіданні взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, профільні міністри, представники силового блоку та голови облдержадміністрацій (селектором).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 588 осіб.

Із початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 391 осіб. Померли від недуги 4 090 людей.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.