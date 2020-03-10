Україна отримає додаткові 50 тест-систем на коронавірус

Найближчим часом Україна отримає 50 додаткових тест-систем на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас очікується надходження додаткових 50 систем, які будуть досліджувати близько 100 зразків на одну систему. Вони вже вилетіли з Копенгагена, сьогодні-завтра ми очікуємо їх в Україні, і їх буде запущено в роботу", - сказав він.

Ляшко зазначив, що швидкі тест-системи, які повинні були приїхати 10 березня, очікуються 15 або 16 березня. За його словами, причиною цього є перебої з поставками.

"Швидкі тести, це тести які робляться біля ліжка хворого медичним працівником, там не потрібна лабораторна освіта. А наші тест-системи - це системи? які використовуються в межах вірусологічної лабораторії, і там інші умови потрібні для дослідження...", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сервісу з відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Від початку спалаху епідемії коронавірусу Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 осіб померли.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

Фото: Центр громадського здоров’я України