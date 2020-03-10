Рекомендації МОЗ для тих, хто повернувся з країн із коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я розробило рекомендації, які допоможуть знизити ризик на інфікування для тих, хто повернувся з країн, де зафіксували випадки COVID-19.

За даними сервісу з відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом COVID-19 у світі зросла до 114 448 осіб. Із початку спалаху епідемії COVID-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів. Читайте також: Загроза пандемії коронавірусу стала дуже реальною – ВООЗ У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 осіб померли. В Італії на коронавірус хворіють 9 172 особи, 463 особи померли. Читайте також: У світі розробляють більше 20 вакцин від коронавірусу – ВООЗ За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом. Загалом у світі інфікування вірусом COVID-19 виявлено у 115 країнах.