Рекомендації МОЗ для тих, хто повернувся з країн із коронавірусом
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Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я розробило рекомендації, які допоможуть знизити ризик на інфікування для тих, хто повернувся з країн, де зафіксували випадки COVID-19.
За даними сервісу з відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом COVID-19 у світі зросла до 114 448 осіб.
Із початку спалаху епідемії COVID-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.
У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 осіб померли.
В Італії на коронавірус хворіють 9 172 особи, 463 особи померли.
За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом. Загалом у світі інфікування вірусом COVID-19 виявлено у 115 країнах.