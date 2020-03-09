Загроза пандемії коронавірусу стала дуже реальною – ВООЗ

Загроза глобальної пандемії Covid-19 все зростає, оскільки коронавірус швидко поширюється з Азії, де кількість захворювань спадає, до Європи та Близького Сходу й Північної Америки.

Про це в понеділок заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє CNBC.

«Зараз коронавірус проник у стільки держав, що загроза глобальної пандемії стала цілком реальною», - заявив чиновник.

І це навіть не зважаючи на те, що в Китаї, де нова хвороба з’явилася в грудні минулого року в місті Ухань, динаміка заражень новим коронавірусом уже пішла на спад: за словами глави ВООЗ, із 80 тисяч хворих у КНР 70% уже одужали, тобто ця країна поступово бере під контроль ситуацію.

Всього ж наразі в 100 країнах світу зафіксовано понад 111 тисяч випадків інфікування новим коронавірусом. На другом місці після Китаю – Південна Корея (близько 7,5 тисяч хворих), а далі йдуть Італія та Іран.

В Україні наразі клінічно підтверджений лише 1 випадок коронавірусу – мова йде про жителя Чернівців, який повернувся нещодавно з Італії.