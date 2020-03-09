Від Covid-19 вилікувався 100-річний чоловік - з Альцгеймером та серцевою недостатністю

У Китаї від коронавірусу Covid-19 успішно вилікувався 100-річний чоловік.

Про це повідомляє Xinhua.

«Від коронавірусу зміг вилікуватися 100-річний китаєць. Його виписали з госпіталя в Ухані цієї суботи. Чоловік провів там 13 днів», - йдеться в повідомленні.

Наразі він є найстарішою особою, яка змогла вилікуватися від Covid-19 .

Чоловіка госпіталізували ще 24 лютого. Коронавірусна інфекція розвивалася в нього на тлі хвороби Альцгеймера, гіпертонії та серцевої недостатності.

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Як відомо, вибух епідемії коронавірусу стався в грудні 2019 року в китайському м.Ухані.

Станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.