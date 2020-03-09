Рада ЄС обмежила роботу постпредів та робочих органів через коронавірус

Рада Європейського Союзу після консультацій з Головуванням ЄС та із врахуванням медичних рекомендацій ухвалила рішення щодо додаткових запобіжних заходів проти поширення коронавірусу COVID-19.

Ці заходи, які будуть доведені до представників країн-членів та відповідних робочих органів, набувають чинності сьогодні, відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Кількість зустрічей Ради ЄС, її робочих органів та робочих груп буде скорочена. Рішення щодо того, які зустрічі мають проводитися, ухвалюватиме Головування ЄС на регулярній основі. Розмір делегацій, які братимуть участь у зустрічах, буде скорочений. Всі групові відвідування або не критичні тренінги будуть призупинені. Персонал Генерального секретаріату Ради ЄС заохочується, за можливістю, обмежувати внутрішні зустрічі та бути скрупульозними у дотриманні рекомендованих гігієнічних заходів», - йдеться у повідомленні.

Співробітникам рекомендовано також враховувати рекомендації щодо обмеження подорожей у регіони, що уражені коронавірусом.

«Наголос на такому підході показує тенденцію до запровадження загальних правил, виходячи з того, що вірус зараз отримав значне розповсюдження у більшості країн-членів, включаючи Бельгію, і що такий розвиток, ймовірно, буде продовжуватися», - наголошується у документі.

Генеральний секретаріат Ради ЄС буде продовжувати уважний моніторинг ситуації. У випадку виявлення випадків хвороби COVID-19 серед персоналу або у приміщенні Ради ЄС, Генеральний секретаріат діятиме за власним протоколом, що розроблений із дотриманням міжнародних норм.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.