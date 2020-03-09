Коронавірус зафіксували у 15 з 16 земель Німеччини: у лікарні - кожен п’ятий

Переважна більшість інфікованих коронавірусом у Німеччині переносить захворювання легко чи навіть безсимптомно, до лікарні потрапляє близько 20 відсотків.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу 9 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 80 відсотків інфікованих захворювання протікає у легкій формі або без симптомів», - сказав міністр.

У свою чергу президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер додав, що госпіталізації потребує кожен п'ятий інфікований.

При цьому він визнав, що точно невідомо, скільки у країні інфікованих, адже насправді їх може бути набагато більше ніж зареєстрованих офіційно 1112.

Органи охорони здоров’я вбачають своєю головною метою зупинити поширення вірусу.

«Для цього нам потрібне все суспільство. Кожен має бути відповідальним», - заявив міністр Шпан.

Він закликав громадян звузити контакти та звести до мінімуму візити; по змозі працювати вдома; не користуватися громадським транспортом; скасувати велелюдні заходи; у разі появи симптомів захворювання сповістити лікарів телефоном.

Водночас, пропозиція Шпана відмовитися від проведення заходів за участю понад 1000 людей викликала в Німеччині багато критики, зокрема серед чиновників.

Загалом, випадки коронавірусу зафіксовано у 15-ти з 16 німецьких земель, повідомляє Інститут Роберта Коха.

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Зазначається, що випадки зараження зафіксовані у 15-ти з 16-ти федеральних земель, найбільше - 484 - у Північному Рейні-Вестфалії.

У Баварії заразилося 256 людей, у Баден-Вюртемберзі - 199 осіб.

У столиці Берліні, за статистикою, виявлено 40 заражених. Проте міська влада стверджує, що їх уже 48, з яких 6 перебувають у лікарні, решта залишається вдома. Серед інфікованих - двоє поліцейських, 35 їхніх колег перебувають на карантині.

Фахівці наголошують, що загроза для життя людей до 50 років у разі зараження коронавірусом є «дуже низькою», натомість для людей віком від 60 років та тих, хто має хронічні хвороби, ситуація може бути загрозливою.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 березня у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62 053 особи одужали.

В Україні наразі підтверджено один випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.