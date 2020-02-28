У світі розробляють більше 20 вакцин від коронавірусу – ВООЗ

Наразі у світі триває робота над створенням більш ніж 20 вакцин від коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу ВООЗ у Женеві цієї п’ятниці її очільник Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Наші епідеміологи відслідковують зміни постійно, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу COVID-19 до дуже високого на глобальному рівні. У світі на цей момент розробляється більш ніж 20 вакцин від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

За словами Гебреєсуса, на додаток до цього ще кілька терапевтичних засобів наразі проходять клінічні випробування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб. В Італії зареєстровано понад 650 випадків коронавірусу - найбільшу кількість після Китаю.