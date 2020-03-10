У світі коронавірус підхопили понад 114 тисяч осіб

Кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Про це свідчать дані сервісу з відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 осіб померли.

В Італії на коронавірус хворіють 9 172 особи, 463 особи померли.

Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

Фото: АА