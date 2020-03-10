Американські ЗМІ стурбовані контактами Трампа у зв'язку з епідемією

Президент США під час брифінгу не відповів на запитання про стан його здоров'я після контактів із чиновниками, які пішли на добровільний карантин через підозри, пов'язані з коронавірусом.

Про це повідомляє The Hill.

"Протягом останніх днів Трамп зустрічався щонайменше з трьома особами, які відтоді самоізолювалися, аби запобігти поширенню коронавірусу після контактів з інфікованими учасниками Конференції консервативних політичних дій", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, Дональд Трамп потиснув руку голові Союзу американських консерваторів Метту Шлаппу, який раніше так само вітався з людьми, у яких підтвердили коронавірус.

Подібна історія сталася з конгресменом Дагом Коллінзом у п'ятницю під час відвідування президентом Центру контролю й профілактики захворювань. У понеділок Коллінз заявив, що добровільно йде на карантин.

Про таке саме рішення заявив і конгресмен Метт Гетц – лише через кілька годин після того як на "борту номер один" супроводжував Дональда Трампа з Флориди до Вашингтона.

Тим часом у Білому домі зазначили, що Трамп є гермофобом (людиною із загостреною відразою до всіляких мікробів) і завжди ретельно миє руки.

"Однак його близькість до законодавців, які йдуть на карантин, підкреслює дедалі більшу загрозу вірусу, навіть для найвищих посадовців", - указує видання.

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Невдовзі після згаданого брифінгу віцепрезидент Пенс сказав журналістам, що не знає, чи пройшов Трамп тест на коронавірус. Та запевнив, що спробує це з'ясувати. Сам Пенс, за його словами, відповідної перевірки не проходив.

Як повідомлялося, Сенат США схвалив законопроєкт про виділення 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом. Документ передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавірусу, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для літніх людей.

Фото: The White House