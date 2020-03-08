Трамп похвалився готовністю до боротьби з коронавірусом

Трамп похвалився готовністю до боротьби з коронавірусом

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що його адміністрація має "ідеально узгоджений та чітко налаштований план" для подолання коронавірусу.

Про це американський президент написав у Twitter.

"Ми у Білому домі маємо ідеально узгоджений та чітко налаштований план боротьби з коронавірусом. Ми вжили заходів дуже рано, закривши на карантин певні райони, це гарна робота. Втім, фейкові ЗМІ роблять усе можливе, щоб ми виглядали погано. Сумно!", - написав Трамп.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб. У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли внаслідок недуги.

Читайте також: Конгрес США може перейти на дистанційну роботу через коронавірус

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-