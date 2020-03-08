Конгрес США може перейти на дистанційну роботу через коронавірус

Палата представників Конгресу США може перейти на дистанційний варіант роботи через небезпеку поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Палата представників Конгресу США готується до можливого переведення штатних співробітників на віддалену роботу у зв'язку зі спалахом коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Плани на випадок непередбачуваних обставин також готують американські фінансові регулятори, оскільки випадки зараження коронавірусом зафіксовані вже у Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Нью-Джерсі. У цих містах знаходяться офіси та представництва Комісії з цінних паперів та бірж, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та банківські регулятори.

У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли внаслідок недуги.

Як повідомлялося, унаслідок інфікування коронавірусом у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу Covid-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.