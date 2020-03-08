Конгрес США може перейти на дистанційну роботу через коронавірус
Про це повідомляє Голос Америки.
"Палата представників Конгресу США готується до можливого переведення штатних співробітників на віддалену роботу у зв'язку зі спалахом коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Плани на випадок непередбачуваних обставин також готують американські фінансові регулятори, оскільки випадки зараження коронавірусом зафіксовані вже у Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Нью-Джерсі. У цих містах знаходяться офіси та представництва Комісії з цінних паперів та бірж, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та банківські регулятори.
У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли внаслідок недуги.
Як повідомлялося, унаслідок інфікування коронавірусом у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.
Спалах нового коронавірусу Covid-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.