В Україні дослідили 20 зразків на коронавірус, жодну підозру не підтвердили

Із 20 доставлених у лабораторію Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) зразків матеріалів коронавірус не виявили в жодному.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я

"Станом на ранок 8 березня у вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ досліджено 20 доставлених зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на Covid-19 та 14 від контактних, позитивних на Covid-19 не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що 7 березня до Центру надійшло одне повідомлення про підозру на Covid-19 у Чернівецькій області.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 8 березня зареєстровано 106 161 випадок захворювання Covid-19, з них 3594 закінчились смертю, натомість 59 942 (56,4%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 25 302 випадки у 92 країнах/територіях/регіонах, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок Covid-19.

За даними сервісу відстеження поширення коронавірусу Центру системних досліджень Університету імені Джона Гопкінса, унаслідок коронавірусу у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тис.165 осіб.