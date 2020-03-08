У літаку, яким летіла до Кишинева пацієнтка з коронавірусом, були українці

Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, які перебували у салоні літака у безпосередній близькості від жінки, у якої виявлено коронавірус, були громадяни України.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на міністра охорони здоров'я Молдови Віоріку Думбревяну.

"За її словами, влада зв'язалася з 45 пасажирами того ж рейсу, які знаходяться в зоні високого ризику інфікування. Їх поінформували про необхідність проходження карантину у домашніх умовах протягом 14 днів. Серед них є громадяни України", - зазначила Думбревяну.

Чиновниця не назвала кількість громадян України, які перебували на борту.

Думбревяну розповіла, що заражена жінка в Італії звернулася до лікарні ще 29 лютого з високою температурою. Станом на 4 березня у неї з'явився кашель, її стан погіршився, вона проходила курс лікування антибіотиками. Міністр повідомила також, що жінка перебуває у стабільно важкому стані.

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Як повідомлялося, унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.

Фото: АА