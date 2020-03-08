Італія закриває на карантин 12 провінцій через коронавірус

Уряд Італії запроваджує суворі обмеження для усієї Ломбардії (автономний регіон, що складається з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни.

Дороги перекриті, в'їзд і виїзд дозволено "лише за крайньої потреби", пише La Respublica.

Відтак на карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закрили провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

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У всіх цих провінціях будуть закриті школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п'ятниці.

Вводяться наступні обмеження:

В'їжджати до "червоної зони" та виїжджати з неї заборонено, хіба маєте крайню потребу.

Особам з ознаками респіраторної інфекції чи з температурою понад 37,5 градуса наполегливо рекомендують повідомити лікаря, залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з людьми.

Усім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус, заборонено виходити на вулицю.

Спортивні змагання та інші громадські заходи, серед них і релігійні, – скасовано. Похорони, весілля тощо проводити заборонено.

Усі музеї, спортивні секції, культурні центри, курорти та басейни – закриті.

Бари та ресторани можна тримати відкритими, якщо власник гарантує відстань між клієнтами у понад метр.

Відпустки для лікарів та медсестер на цей період також надавати заборонено.

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У разі виявлення порушників таким загрожує покарання у 3 місяці позбавлення волі та штраф у 206 євро.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, видужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.