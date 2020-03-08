Італія закриває на карантин 12 провінцій через коронавірус
Дороги перекриті, в'їзд і виїзд дозволено "лише за крайньої потреби", пише La Respublica.
Відтак на карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закрили провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.
У всіх цих провінціях будуть закриті школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п'ятниці.
Вводяться наступні обмеження:
- В'їжджати до "червоної зони" та виїжджати з неї заборонено, хіба маєте крайню потребу.
- Особам з ознаками респіраторної інфекції чи з температурою понад 37,5 градуса наполегливо рекомендують повідомити лікаря, залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з людьми.
- Усім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус, заборонено виходити на вулицю.
- Спортивні змагання та інші громадські заходи, серед них і релігійні, – скасовано. Похорони, весілля тощо проводити заборонено.
- Усі музеї, спортивні секції, культурні центри, курорти та басейни – закриті.
- Бари та ресторани можна тримати відкритими, якщо власник гарантує відстань між клієнтами у понад метр.
- Відпустки для лікарів та медсестер на цей період також надавати заборонено.
У разі виявлення порушників таким загрожує покарання у 3 місяці позбавлення волі та штраф у 206 євро.
Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, видужали 57 389 осіб.
В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.