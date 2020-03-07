Кількість заражених коронавірусом у Німеччині зросла до 795

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Німеччині станом на вечір 7 березня сягнула 795.

Такі дані оприлюднив Інститут Роберта Коха.

За цією інформацією, у 15 з 16 федеральних земель зафіксовано 795 випадків зараження (зранку було 684).

Епіцентром залишається Північний Рейн-Вестфалія – 373 інфіковані особи, всі - в окрузі Гайнсберг.

Другий великий кластер, як називають його фахівці, - Баден-Вюртемберг (170 випадків).

У столиці Берліні підтверджено 28 випадків. Кілька шкіл у місті поставлено на карантин.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

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За даними МОЗ України, на сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.