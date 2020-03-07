У шести мешканців Буковини не виявили коронавірусу

Результати тестів шістьох мешканців Чернівецької області, яких перевіряли на коронавірус, виявилися негативними.

Про це у Facebook повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, які госпіталізовані до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не підтвердився COVID-19 і у контактних осіб.

В ОДА поінформували, що такі дані із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві надійшли сьогодні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу - у Чернівцях.