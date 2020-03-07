У шести мешканців Буковини не виявили коронавірусу
Укрінформ
Результати тестів шістьох мешканців Чернівецької області, яких перевіряли на коронавірус, виявилися негативними.
Про це у Facebook повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.
"Результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, які госпіталізовані до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що не підтвердився COVID-19 і у контактних осіб.
В ОДА поінформували, що такі дані із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві надійшли сьогодні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.
В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу - у Чернівцях.