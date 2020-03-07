Чернівчанку притягнули до відповідальності за поширення фейків про коронавірус

Чернівчанку притягнули до відповідальності за поширення фейків про коронавірус

Укрінформ
Мешканку Чернівців, яка, спілкуючись із журналістами, поширила хибну інформацію про коронавірус, притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“59-річна чернівчанка брала активну участь у зборах мешканців одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях. Не володіючи достовірними фактами про захворювання, жінка поширила неправдиві дані через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків”, - ідеться в повідомленні.

Працівники Чернівецького відділу поліції склали щодо чернівчанки адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

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Як повідомлялося, на сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа, одужало 57 389.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу - у Чернівцях.

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