Чернівчанку притягнули до відповідальності за поширення фейків про коронавірус

Мешканку Чернівців, яка, спілкуючись із журналістами, поширила хибну інформацію про коронавірус, притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“59-річна чернівчанка брала активну участь у зборах мешканців одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях. Не володіючи достовірними фактами про захворювання, жінка поширила неправдиві дані через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків”, - ідеться в повідомленні.

Працівники Чернівецького відділу поліції склали щодо чернівчанки адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Як повідомлялося, на сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа, одужало 57 389.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу - у Чернівцях.